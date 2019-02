Anuel AA recuerda su paso por prisión en su momento de mayor éxito profesional

En menos de un año la vida de Anuel AA y su perspectiva de futuro han dado un giro de 180 grados: desde su salida definitiva de prisión en junio de 2018 ha pasado de ser un artista que apenas sonaba en las radios comerciales debido al contenido violento de sus letras a convertirse en una de las figuras más relevantes de la escena trap y del reguetón gracias a sus colaboraciones con artistas como 'Culpables' o 'Secreto', que ha grabado con su pareja en la vida real Karol G.

Ese meteórico triunfo ha terminado de consolidarse este jueves con su triunfo en los premios Lo Nuestro en la categoría de artista revelación, un momento que él mismo ha aprovechado para echar la vista atrás y recordar su paso por la cárcel durante el que estuvo en cuatro centros penitenciarios distintos entre Puerto Rico, Atlanta y Miami.

"Siempre gracias a Dios, a mi familia y a mi mujer, que son los que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. A mi hermano Fabrián, mi manejador, que se la bebió conmigo todo ese tiempo que estuve preso e hizo todo lo posible para que mi carrera no se muriera y a todos ustedes, mis fanáticos, los amo con toda mi vida", arrancó su discurso de agradecimiento por el galardón que acababa de recibir y que reconoció que no habría podido ganar nunca sin el respaldo de esas personas.

En abril de 2016 el artista fue acusado de posesión ilegal de armas y de una sustancia controlada tras ser detenido en San Juan a la salida de un club nocturno, cuando se encontraba en el interior de un coche donde se encontraron varias pistolas y acompañado por un amigo que estaba en libertad condicional. Aunque no había arrestado anteriormente ni contaba con antecedentes penales, recibió una condena de treinta meses que él siempre ha sostenido que fue un castigo por el contenido de sus temas que reflejaban por aquel entonces "la realidad de la calle".Pese a ello, ahora prefiere centrarse en el futuro y, sobre todo, ayudar a otros que puedan encontrarse en una situación similar a la que él mismo atravesó, tal y como recordó a su paso por la gala de este jueves.

"Yo quiero que todos mis éxitos siempre les sirvas de motivación a esas personas que están pasando por un momento difícil, pues hace seis meses yo estaba en una celda metido sin saber que iba a pasar con mi vida. Y ahora mismo estoy aquí gracias a ustedes y a Dios y nunca pensé que iba a llegar hasta aquí. Súper agradecido", aseguró para concluir su intervención.Una de las primeras en felicitarle por su triunfo ha sido su chica, Karol G, que ha compartido una imagen del músico ataviado con el esmoquin de estampado de estrellas doradas que lució para la ocasión junto al mensaje: "Soy una novia muy orgullosa".

La guapa cantante tuvo que conformarse con seguir el desarrollo de la ceremonia desde su casa, pero en sus redes sociales ha compartido el vídeo de su reacción cuando Anuel se impuso en su categoría en el que se la puede oír gritando "Ay no, no, papacito me encantas, me muero" bajo el título: "Yo siempre como una loca por ti".