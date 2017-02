Aretha Franklin participará en inauguración del festival de cine Tribeca

Areta Franklin y el grupo Earth, Wind & Fire ofrecerán un concierto el 19 de abril durante la inauguración del festival de cine Tribeca, en Nueva York, tras la difusión de un documental sobre el talentoso representante artístico Clive Davis.

La presentación, que tendrá lugar en el Radio City Music Hall, será un homenaje a esta leyenda de la industria disquera, con quien todos ellos trabajaron.

A lo largo de una carrera de más de 50 años, Clive Davis, un abogado de formación, descubrió la más impresionante gama de artistas en la historia, entre ellos a Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Aerosmith, Santana y Whitney Houston.

Poco después de comenzar su carrera en la casa Columbia Records, fundó Arista Records, después ayudó a lanzar Bad Boy Records (la casa de Sean "Puff Daddy" Combs), antes de pasar por el sello RCA y después por Sony Music, donde trabaja hasta ahora a sus 84 años.

La cantante y actriz Jennifer Hudson también se presentará en el concierto, así como otros invitados cuyos nombres no se han hecho públicos.

El documental "The Soundtrack of My Life" (La banda sonora de mi vida), una autobiografía de Clive Davis y en la que revela su bisexualidad, fue dirigido por Chris Perkel.

El director estadounidense Ridley Scott forma parte de los productores ejecutivos de la película.

El festival de cine de Tribeca fue creado en 2001 por el actor Robert de Niro al día siguiente de los atentados del 11 de septiembre, para intentar dar un nuevo impulso al sur de Mahattan.