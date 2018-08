Ariana Grande se apunta al próximo "Carpool Karaoke"

Aunque para muchos la actualidad informativa en torno a la cantante Ariana grande gira fundamentalmente en torno a su sorprendente y repentino compromiso matrimonial con el cómico Pete Davidson, no hay que olvidar que la estrella del pop se prepara también para lanzar nuevo trabajo discográfico, 'Sweetener', el próximo 17 de agosto y que de momento ese álbum cuenta ya con el aliciente de incorporar dos de los sencillos más exitosos de la estadounidense: 'No Tears Left to Cry' y 'God is a Woman'.

Tanto es así, que las letras de los dos temas mencionados acaban de aparecer en forma de 'chuleta' en el perfil de Twitter del cómico y presentador James Corden, quien ha revelado en la misma publicación que está haciendo todo lo posible por aprendérselas a tiempo de cara a un nuevo proyecto que, todo sea dicho, parece claramente ligado a la nueva edición de su famoso 'Carpool Karaoke'.

"Me tengo que aprender esto...", ha escrito Corden en el pie de a foto que retrata un par folios con los versos de ambos temas, unas instantáneas a las que Ariana no ha tardado en añadir un críptico comentario que reza: '¿Deseando qué?'.Sea intencional o no su decisión de compartir tan delicada información con sus seguidores, lo cierto es que el británico ha dejado entrever que Ariana podría convertirse en la próxima invitada de la popular sección musical de su programa 'Late Late Show', un rumor que a buen seguro provocará una gran repercusión entre los fans de una vocalista que, de confirmarse la noticia, se unirá al selecto club de reputados artistas que ya han pasado por el coche del humorista para interpretar sus canciones más conocidas: entre los que destacan Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Céline Dion o Paul McCartney.