Ariana Grande ha tardado cinco meses en recibir su premio Grammy

635x357 Ariana Grande mostrando orgullosa su primer Grammy en (c) Instagram. EFE

El pasado mes de febrero Ariana Grande se hizo con el premio a Mejor Álbum Vocal de Pop en la ceremonia de los Grammy por 'Sweetener', pero no estuvo presente para recogerlo en persona debido a sus diferencias con el productor ejecutivo de la ceremonia, Ken Ehrlich, que le llevaron a cancelar su actuación musical horas antes de que arrancara la velada a pesar de que su participación ya había sido anunciada a bombo y platillo.

Ahora, cinco meses más tarde, la cantante por fin tiene entre sus manos el preciado gramófono dorado, que se trata además del primero que consigue en toda su carrera."Me alegro mucho de haber comprobado mi correo hoy", ha anunciado ella misma en sus redes sociales junto a un gracioso vídeo en el que aparece tratando de entregarle el galardón a su cerdito mascota, que no muestra ningún interés en él.

Su manager, el mediático Scooter Braun, también ha querido felicitarla por ese logro haciendo hincapié en que ya era hora de que pudiera colocar ese trofeo junto al resto de los que acumula.

"No hay nadie que se lo merezca más, y no me cabe duda de que estamos ante el primer capítulo de una historia épica. Ella es un icono vivo y es exactamente la persona que dice ser. Desde ahora y para siempre también es la ganadora de un Grammy @Ariana Grande, pero para mí siempre será Ari... una de las personas más fuertes que conozco, y una con un corazón de oro. ¡Estoy orgulloso de ti!", le ha asegurado Braun.