Las Bambitches estrenan tema y videoclip de "La Cura"

El grupo panameño de música urbana, Las Bambitches, estuvo este lunes en Tu Mañana, promocionando su nuevo sencillo y videoclip de nombre "La Cura".

Las integrantes de esta banda, expresaron su alegría por la aceptación que han recibido del nuevo tema; cuyo videoclip ya cuenta con más de 100 mil visualizaciones en YouTube.

Se trata de una producción de Alice Bejarano, dirigida por Karma; en la pieza audiovisual se observa a las intérpretes dentro de un avión en las instalaciones del Aeropuerto Marcos A. Gelabert.

"Tal vez no esté haciendo bien, al llamarte a estas horas, disculpa si te incomoda…fue tuya la decisión, necesitaba escucharte, aunque trate de olvidarte no puedo, porque eres tú la cura pa' mi locura, esta obsesión que tengo por ti, se ha convertido en mi tortura, no queda duda…", dice parte del sencillo.