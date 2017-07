Barry Gibb desvela su secreto para seguir actuando en directo a sus 70 años

Pasados los 60 años de carrera profesional, Barry Gibb está más dispuesto que nunca a seguir haciendo lo que más le gusta: subirse a un escenario. Al mismo tiempo, el cantante es consciente que a su edad no sería capaz de hacerlo si no siguiera una simple pero estricta rutina que él mismo se ha impuesto y que, curiosamente, nada tiene que ver con comer de forma saludable o hacer ejercicio físico.

"Duermo tanto como puedo. No me gusta levantarme muy temprano por las mañanas", reveló recientemente a BANG Showbiz al ser preguntado por cuál es su ritual antes de cada concierto, en la misma línea que lo hacía poco antes en otra entrevista para The Sun, en la cual aseguraba que no suele despertarse antes de las 10 de la mañana.

El británico ganó reconocimiento mundial gracias al popular grupo de pop Bee Gees, que fundó junto a sus dos hermanos pequeños Maurice y Robin a finales de los años cincuenta. Desde entonces, los tres hijos varones de Hugh y Barbara Gibb dieron la vuelta al mundo con éxitos como 'Stayin' Alive' hasta la muerte de los mellizos en 2003 y 2012 respectivamente. En ese momento, la formación se disolvió definitivamente y, no sin pasar primero por un periodo de duelo, Barry decidió emprender una carrera en solitario.

"He conseguido aceptar la situación. En la vida, pasamos por diferentes etapas hasta llegar a la aceptación. Yo soy el mayor, así que siempre he tenido la sensación de que ha pasado justo lo inverso a lo que tenía que pasar. Es irónico", confesó para la misma agencia.Uno de los momentos de su trayectoria como solista en que el intérprete nacido en la Isla de Man más echó de menos a sus hermanos fue hace solo unos días durante su actuación en el festival de música de Glastonbury, ya que todavía no se ha acostumbrado a cantar delante de miles de espectadores sin su compañía.

"No me gusta estar en el escenario solo. Extraño a mis hermanos. Me pone nervioso actuar solo porque es muy nuevo para mí. Nos apoyábamos los unos en los otros. Yo me apoyaba en Maurice y Robin y ellos se apoyaban en mí y de algún modo así es como conseguíamos dar los conciertos de principio a fin. Sabíamos cómo se sentía cada uno. Yo sabía cuál eran sus opiniones. Éramos tres hermanos, no una democracia. Éramos tres hermanos que tenían que estar de acuerdo. Si uno de nosotros no lo estaba, entonces no lo hacíamos. Siento como si ellos están en algún sitio guiándome. No te podría decir cómo. Fuimos un grupo durante 45 años y los tres estábamos muy unidos", aseguraba también a finales de junio para The Sun.