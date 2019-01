Bebe Rexha ya tiene vestido para los Grammy

Hace menos de una semana Bebe Rexha recurría a sus redes sociales para explicar, entre enfadada y decepcionada, que varios diseñadores habían rechazado la posibilidad de vestirla de cara a la gala de los Grammy -a la que acudirá nominada este 10 de febrero por partida doble- no porque desaprobaran su música o su estilo personal, sino porque era "demasiado grande" para sus diseños.

La publicación en que denunciaba la indignante respuesta que había recibido y mandaba literalmente a paseo a esas marcas que consideraban a cualquier mujer con una talla igual o superior a una 42 (la suya) indignas de lucir sus creaciones no tardó en volverse viral.

Varios diseñadores -además de varias celebridades como Demi Lovato- reaccionaron poniéndose de su parte y ofreciéndose a hacerle un vestido a media y parece que aceptó una de esas propuestas.Sin embargo, no sería una verdadera entrega de premios si Bebe revelara ahora quién la vestirá o qué atuendo lucirá. La única pista que se ha animado a dar es que por fin ha encontrado a alguien capaz de valorar y resaltar sus curvas.

"Lo más importante es que yo necesito sentirme bien cuando lo llevo puesto", ha asegurado.Respecto a la polémica que suscitó con sus críticas al sector más conservador de la industria de la moda, el que parece considerar que las artistas deben poseer el mismo tipo de silueta que las modelos de pasarela, ella asegura que su intención no era atacar a nadie en concreto.

"Lo único que quería era compartir mi historia, de verdad, y lo frustrada que me sentía. No me esperaba en absoluto todo el cariño y apoyo que recibí", ha asegurado ahora a la revista People.Con ese desagradable trago ya superado, la estrella del rock se ha centrado en disfrutar de una gran noche en la que estará acompañada por su padre, su madre y su hermano y que celebrará por todo lo alto gane o pierda.