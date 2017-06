Belanova: "Cada vez que hacemos un disco es como volver a empezar"

Tras 17 años de carrera y con un nuevo álbum a punto de salir del horno, la banda mexicana de electro-pop Belanova aseguró en una entrevista con Efe que están viviendo un nuevo comienzo como grupo.

"Realmente, para nosotros, cada vez que hacemos un disco sí es como volver a empezar", explicó el bajista Richie Arreola sobre el primer álbum de estudio de Belanova desde "Sueño electro II" (2011) que saldrá a la venta a finales de agosto y del que por ahora se conoce el single "Cásate Conmigo".

"En lo personal, sí creo que es uno de los mejores discos que hemos hecho. Me gusta mucho lo que seguimos descubriendo al hacer música los tres, y sí, es como empezar de nuevo de la mejor manera, con todo el trabajo que tienes hecho a lo largo de los años. Es retomar y seguir haciendo lo que te gusta", agregó.

El grupo formado por Denisse Guerrero, Édgar Huerta y Richie Arreola en Guadalajara (México) se encuentra estos días en el sur de California para actuar esta noche en Los Ángeles y mañana en Anaheim.

Belanova continúa dando vueltas por el mundo en un 2017 muy atareado para ellos, ya que se desplazaron a Suecia para seguir trabajando en su nuevo disco y viajaron a China para su primera gira en Asia.

"Es un año especial para Belanova. Cumplimos 17 años y cumplirlos viviendo nuevas experiencias y viajando a lugares donde nunca habíamos ido es algo que agradecemos y disfrutamos", dijo Huerta.

"La experiencia en China fue divertida. Vas a un lugar donde no se habla tu lengua, y el inglés, muy poco. Pero te empiezas a comunicar con señas, como puedes, y llega el momento de subirte al escenario y te das cuenta de que la música te conecta", indicó el teclista.

Huerta añadió que, seguramente, el público chino no entendía las letras de los temas pero se les veía "bailando y brincando", mientras que Arreola subrayó la ambición del grupo por explorar nuevos horizontes: "Siempre hay que aspirar y tener una meta más alta dentro de la música".

Por su parte, la cantante Denisse Guerrero detalló aspectos del nuevo disco, para el que trabajaron con compositores como Chetes y productores como Sebastián Krys, y para el que viajaron a Estocolmo con el objetivo de colaborar con técnicos del país sueco que modelan un "sonido bastante pulido, muy fino".

"Las letras (del álbum) son muy honestas. No me gusta forzar la temática de las canciones (...). Tienen que ver con lo que estoy viviendo, con cómo me siento. Es un disco en el que no tengo miedo de decir que estoy triste o que estoy contenta. Realmente se plasmaron mucho mis emociones tal cual son", aseguró la vocalista.

Belanova admitió que seis años desde su último trabajo en estudio parece mucho tiempo, pero respondió que "así se han dado las cosas" y destacó que mientras tanto no han dejado de dar conciertos y de desvelar lanzamientos especiales como el directo en clave sinfónica "Canciones Para la Luna" (2013).

"Vas creciendo, experimentando, evolucionando y madurando. Pero en este disco sí nos dimos cuenta de que nos estamos reencontrando con la esencia de la banda", señaló Huerta sobre un trabajo "con el sello Belanova" y que, tras las incursiones orquestales y acústicas del grupo, incorpora "mucha programación, muchos 'beats', un bajo tocado en vivo y la voz y las letras de Denisse".

Por otro lado, Belanova consideró que ahora hay muchas más libertades y menos prejuicios en la música latina que cuando empezaron su carrera.

"Entonces era como: 'Si van a hacer algo electrónico, ¿por qué no lo cantan en inglés o en francés? En español no suena'. Ahorita hay una apertura y unas ganas de decir: 'Soy latino, esto es lo que hago'. Ya no hay como ese esconderte o querer sonar de otra manera", afirmó Huerta.

En el mismo sentido se manifestó Guerrero al ensalzar que ahora la música latina, en lugar de mirar hacia otros países o culturas, se está "volteando hacia dentro", como demuestran el éxito del reguetón o la cumbia electrónica.

Belanova, que siempre ha tenido una muy buena acogida dentro de la comunidad gay, dijo que no componen canciones para un grupo determinado, pero su cantante sugirió una pista de su éxito dentro de ese público: "Solo tenemos amor para toda la gente que quiera escucharnos".