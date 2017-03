Belinda niega que vaya a retirarse de la música

Tras más de dos años sin publicar material inédito, desde el lanzamiento de su colaboración con Pitbull 'I Love You... Te Quiero', los fans de la cantante Belinda han pasado de la impaciencia a la indignación al comprobar que las promesas de su ídolo acerca de que ya está trabajando en nueva música no llegan a materializarse nunca.

El acoso al que someten a la intérprete a través de las redes sociales, demandándole menos conciertos e incursiones en el mundo del diseño con su colección de zapatos y más canciones, ha llegado a tal punto que la propia Belinda se ha visto obligada a salir ahora a la palestra para aclarar que ni piensa jubilarse ni está dedicándose a vivir la vida.

"Hola!!! #belifans no piensen cosas que no van a pasar! Estoy preparando cosas nuevas! Y muy padres, no se desesperen por favor (sic)", aseguró la estrella del pop mexicano a través de su cuenta de Twitter, unas palabras que no consiguieron sin embargo calmar los ánimos de gran parte de sus seguidores, quienes continuaron reprochándole en la sección de comentarios que no ofreciera información concreta sobre el lanzamiento de su próximo disco.

"No me voy a retirar todavía, así que no piensen cosas negativas! Me he tomado un tiempo para mí, pero siempre los llevo en mi corazón (sic)", insistía la artista en otro mensaje para tratar de paliar la sensación de abandono que parecen aquejar sus antiguamente leales fans."Estoy preparando cosas increíbles para ustedes!! Todo valdrá la pena, ya verán!", remató junto varios emoticonos con forma de corazón para terminar de acercar posturas.