Beyoncé y Jay Z ofrecen entradas gratis a aquellos fans que adopten una dieta vegana

La pareja formada por Beyoncé y Jay Z no solo se ha destacado a lo largo de las dos últimas décadas como uno de los tándems más rentables del mundo de la música, sino también como dos de las figuras públicas más influyentes entre las nuevas generaciones.

Eso explica que, ahora que han descubierto las bondades de la dieta vegana -y el efecto tan positivo que esta dinámica ejerce en el medio ambiente-, ambos se hayan propuesto utilizar su popularidad y su éxito a fin de reunir más adeptos para la causa.De hecho, los dos artistas han retado a sus millones de admiradores a abrazar un estilo de vida cien por cien vegano, lo que implica no consumir ningún producto procedente de un animal, a cambio de recibir entradas gratuitas para alguno de los espectáculos que ofrece actualmente el matrimonio en el marco de su gira 'On The Run II', como ha revelado su buen amigo Marco Borges y, de forma paralela, los propios cantantes a través de sus redes sociales.

"Llegaron a un punto en el que fueron plenamente conscientes de la existencia de información abundante que demuestra que el veganismo tiene un sinfín de beneficios para la salud, la de las personas y la del planeta. Decidieron retarse a sí mismos y ahora han retado a sus fans a que sigan una dieta basada exclusivamente en productos de origen vegetal", ha explicado el nutricionista en la presentación de su libro 'The Greenprint'.

Los músicos estadounidenses no solo han apoyado fervientemente a Marco Borges a lo largo del proceso de escritura y promoción de la citada obra -la pareja firma el prólogo del libro-, sino también a la hora de dar mayor visibilidad a la iniciativa global de la que forma parte este manual sobre veganismo -'Greenprint Project'-, la cual se verá sustanciada durante los próximos meses con otras muchas e interesantes propuestas destinadas a concienciar a la población sobre la necesidad de implicarse activamente en la tarea.

"'Greenprint' es un término que hace referencia al efecto tan positivo que podemos ejercer sobre el medio ambiente (y sobre nuestra propia salud) si decidimos pasarnos a una dieta basada en el consumo de plantas y vegetales. Su principal objetivo reside en conseguir que la gente sea consciente del poder que tenemos como individuos y con nuestras elecciones alimenticias. Además, tenemos la responsabilidad de dejar un planeta mejor del que encontramos a las próximas generaciones", ha argumentado.