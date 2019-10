Brooks & Dunn, Ray Stevens entran al Country Music Hall of Fame

635x357 Brooks & Dunn, Ray Stevens join Country Music Hall of Fame. KRISTIN M. HALL (Associated Press)

Brooks & Dunn, el dúo country más exitoso de todos los tiempos, se unió el domingo al Salón de la Fama de la Música Country junto al cantante y comediante Ray Stevens y el ejecutivo musical Jerry Bradley, en una ceremonia plagada de estrellas y llena de homenajes a sus respectivos legados.

Reba McEntire, Luke Bryan, Trisha Yearwood, Ricky Skaggs, Marty Stuart y Travis Tritt estuvieron entre los invitados que actuaron en la gala en el Museo y Salón de la Fama de la Música Country en Nashville, Tennessee. Cada agasajado recibió una medalla y una placa que se colocará en la rotonda del Salón de la Fama.

Kix Brooks y Ronnie Dunn comenzaron sus carreras en solitario y cuando debutaron como Brooks & Dunn ninguno pensó que durarían mucho. Décadas después son el dúo country más galardonado y de mayores ventas, con 19 Premios CMA, dos Grammy, 25 Premios de la Academia de la Música Country y 20 éxitos No. 1. La naturaleza extravagante de Brooks y su destreza con la guitarra sirvieron como contrapunto perfecto para la proeza vocal de Dunn y su personalidad más sutil.

Con himnos como "Brand New Man", ''Boot Scootin' Boogie", ''My Maria" y "Neon Moon", el par llenó estadios y vendió más de 28 millones de discos tan solo en Estados Unidos. Se tomó un receso en 2010, pero volvió al estudio casi una década después para lanzar nuevas versiones de sus éxitos con estrellas country contemporáneas en un álbum titulado "Reboot".

Brooks a menudo ha dicho que nunca entendió por qué encajaron tan bien, pero que fue algo que sucedió de inmediato. Dunn reconoció que a menudo era demasiado analítico consigo mismo y apuntó que hasta su terapeuta se encontraba en la sala esa noche. Dijo que evitó a toda costa emocionarse demasiado.

El comediante y cantante country Ray Stevens, que aprendió a tocar piano de niño en Clarkdale, Georgia, es conocido por canciones graciosas como "The Streak" y "Ahab the Arab", pero también por temas serios como "Everything is Beautiful", galardonado con un Grammy. Es un artista completo que ha trabajado como presentador de TV, productor, músico de sesión y compositor y actualmente continúa presentándose en su propio teatro en Nashville, CabaRay.

El músico de 80 años dijo desde que se anunció su incorporación al salón a principios de año, la gente le ha dicho que ya era hora.

"Cualquier momento es bueno para sumarse al Salón de la Fama de la Música Country", expresó. Pero agregó en chiste que si esto le hubiera sucedido antes, hubiera "podido incrementar mis tarifas de reservación".

Jerry Bradley viene de un legado de miembros del Salón de la Fama de la Música Country que incluye a su padre, el productor Owen Bradley, arquitecto del Sonido de Nashville, y a su tío Harold Bradley, un famoso guitarrista.

Bradley se convirtió en director de RCA Nashville en 1973, sucediendo a Chet Akins, y trajo al sello nuevos artistas como Alabama y Ronnie Milsap. Ayudó a promocionar a los forajidos de la música country en un álbum certificado platino llamado "Wanted: The Outlaws", y bajo su liderazgo florecieron estrellas como Dolly Parton y Charley Pride.