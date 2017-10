Bruce Springsteen hizo todo lo posible por escapar de las comparaciones con Bob Dylan

Aunque a día de hoy no cabe duda de que Bruce Springsteen es uno de los artistas más distintivos e influyentes del panorama musical, el propio músico ha reconocido que en los inicios de su carrera tuvo que esforzarse al máximo para forjar su propia "identidad" artística y, de paso, ahuyentar todos esos paralelismos que venían presentándole como el más digno sucesor del no menos mítico Bob Dylan.

"En esos tiempos, no dejaban de compararme con Dylan, así que hice todo lo posible por alejarme de ese estilo, aunque ahora que lo pienso, cada vez que vuelvo atrás y recuerdo la época, no creo que fuera tan similar a Dylan. En cualquier caso, a todos los artistas nos lleva algo de tiempo crear nuestra propia identidad musical, y yo claramente estaba interesado en tener la mía propia", ha confesado a la revista Variety.

Lejos han quedado esos días en los que el afamado roquero luchaba de forma incesante por dejar su propia huella en la industria de la música, un objetivo que ya ha cumplido con creces, pero lo cierto es que a sus 68 años Springsteen no ha dudado en reflexionar abiertamente sobre lo conveniente o no de tratar de recrear de alguna forma el sonido que exhibía en sus inicios.

"No creo que sea positivo repetir aquello que ya hiciste en tu juventud. No sé, me parece peligroso, porque si lo intentas puedes acabar pareciendo una mala copia de algo que ya fuiste. No creo que pudiera volver a grabar un disco como ese, en el que utilizaba un lenguaje demasiado recargado y me creía una especie de poeta moderno. A medida que avanzaba mi carrera, empecé a optar por un vocabulario más llano y coloquial, un enfoque mucho más directo en mis letras", ha aseverado sobre su aclamado disco 'Born To Run' (1975).