Bruno Mars, 1era gran confirmación internacional para Rock in Rio Lisboa

El estadounidense Bruno Mars es la primera gran confirmación internacional para la próxima edición de Rock in Rio Lisboa, en la que el artista presentará varios temas de su último álbum, "24K Magic", y grandes éxitos de su carrera.

Bruno Mars subirá al escenario el 24 de junio, anunciaron hoy los organizadores del evento, que destacaron que esta será la tercera vez que el cantante, compositor y productor actúe en Portugal, tras sus conciertos en 2013 y 2017.

El artista llegará a Portugal en un momento dulce, pues suma veinte nominaciones a los Grammy en su carrera y con su último disco, "24K Magic", ha alcanzado el número uno en las listas de iTunes Overall Albuns y Overall Songs.

Por el escenario de Rock in Rio pasarán no sólo las novedades de su trabajo más reciente, sino también algunos de sus mayores éxitos, como "Just the Way You Are", "Locked Out of Heaven" o "Treasure".

Rock in Rio Lisboa se celebrará los días 23, 24, 29 y 30 de junio en la capital portuguesa.