Camila Cabello se esperaba una reacción más hostil a su salida de Fifth Harmony

Cuando Camila Cabello tomó la decisión de abandonar Fifth Harmony, estaba preparada para recibir un aluvión de críticas por 'destruir' la formación musical y romperle el corazón a miles de fans, por esa razón el apoyo y comprensión que le mostraron la mayor parte de sus seguidores significaron aún más para ella.

"Llevo ya dos años tratando de mantenerme alejada de las redes sociales. Siempre me he encontrado con cosas muy negativas en ellas. Aunque leas cien tuits cargados de cariño, del que te vas a acordar es del que te hizo daño. Pero es cierto que sí, vi muchas muestras de cariño y apoyo de mis fans. Sinceramente, no me lo esperaba. Llegados a ese punto, todo me resultaba tan emotivo que me puse a llorar", revela la joven de 19 años a la revista Seventeen en su primera entrevista tras su salida de la banda.

Camila se ha propuesto ahora recompensar a sus admiradores por su devoción incondicional manteniéndose fiel a sí misma en su carrera como solista."Fifth Harmony no me representaba precisamente como individuo. Mis fans van a poder conocerme de verdad a través de la música que estoy escribiendo. Mi objetivo es tratar de ser valiente para abrirles mi corazón", promete la artista, quien asegura que la música es su terapia personal a la hora de superar los problemas de ansiedad y timidez que padece desde hace años.

"No tuve la oportunidad de vivir mi adolescencia como tal. En el instituto aún era muy tímida: prefería irme a casa y ver vídeos en YouTube. Dedicarme a la música me ha ayudado a superar todo eso. En los últimos años he descubierto muchas cosas sobre mí misma, he empezado a descubrir quién soy y a sentirme a gusto en mi piel".

De momento, la estrategia parece estar funcionándole, ya que además de haber conseguido una buena acogida por parte del público con su sencillo 'Bad Things' -una colaboración con Machine Gun Kelly- ya se codea con grandes estrellas de la música como Taylor Swift, a quien cita como su mentora y consejera en cualquier asunto relacionado con el sexo opuesto.

"He conseguido atraer a personas maravillosas que forman parte de mi vida, siendo tal y como soy. Ahora quiero salir ahí fuera, conocer gente y aprender de ella, y hacer amigos", afirma sobre su nueva vida social al margen de sus antiguas compañeras de grupo.