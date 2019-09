Cantante japonés Naoto estrena sencillo en español junto a Joey Montana

Hace algunos meses, pudimos ver algunas fotografías que compartió el cantante y compositor panameño, Joey Montana, de su viaje a Japón; pues este viernes estrenó el sencillo del cantante japonés Naoto, quien lanza su primer tema para América Latina; junto a Joey.

Así es, el intérprete panameño sigue trabajando cada vez más en su internacionalización, esta vez el continente asiático es testigo del talento de este chiricano, quien ha trabajado para mantenerse como uno de los preferidos del público, no sólo de este país, sino de Latinoamérica, Europa y ahora Asia.

"Por si no lo sabes, yo soy de Japón, yo soy del oriente, donde nace el sol, no soy samurái, no corto, yo me visto igual que todos cuando me enamoro, yo lo entrego todo, tú eres un bombón…y yo quiero estar contigo…", dice parte de la canción.