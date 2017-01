Cantante mexicana estrena en febrero tema escrito por Erika Ender

La cantante de música regional mexicana, Diana Reyes, estrenará el próximo martes 7 de febrero el tema "La Pasión Tiene Memoria", escrito por la reconocida cantante y compositora panameña, Erika Ender, junto al puertorriqueño Yoel Henríquez.

El anuncio formal lo hizo la propia Ender a través de su cuenta de Instagram, donde indica que esta canción fue conocida por la ganadora del Latin Grammy Premio a la Excelencia Musical 2016, Ednita Nazario, y que ahora, Diana Reyes trae una versión musical dentro de su género y estilo.

"La Pasión Tiene Memoria" es un tema de corte romántico. "Al cerrar los ojos puedo ver tu cara, me tocan mis manos como me tocabas, y en el silencio con tus latidos y palabras. Llego hasta los límites me vuelvo loca, siento que por dentro todo se desborda, ya eres historia pero la pasión tiene memoria", dice un extracto de la canción que fue lanzada al mercado en el 2015, con una gran difusión en Puerto Rico.

Se espera que con este nuevo sencillo de Diana Reyes, conocida como "La Reina del Pasito Duranguense", su carrera tome gran fuerza en México durante este año.