Cardi B cierra la puerta a una reconciliación inmediata con Offset

El último gran gesto del rapero Offset para tratar de recuperar a su aún esposa Cardi B no ha salido como él esperaba. Este sábado el componente del trío Migos interrumpió el concierto de la artista en el Festival Rolling Loud de Los Angeles para pedirle perdón públicamente frente a todo el público y asegurarle que haría lo que fuera necesario para ganarse de nuevo su confianza, después de que se filtraran los mensajes que había intercambiado con otra mujer tras tratar de organizar un encuentro sexual a tres bandas.

La reacción de Cardi no podría haber sido más fría: mientras el padre de su pequeña le juraba amor eterno micrófono en mano ante los abucheos de todos los presentes, ella mantuvo un semblante muy serio y le hizo varios comentarios en voz baja que, por los gestos acusatorios que realizó al mismo tiempo con el dedo, no parecían demasiado amigables.

En retrospectiva, el propio Offset parece haber reconsiderado su 'brillante' idea, pero como él mismo se ha encargado de explicar, era una de las pocas opciones a su alcance: "Todos mis errores han acabado haciéndose públicos, así que pensé que lo correcto era disculparme por ellos también en público. Yo solo lo estaba intentando", ha afirmado en Twitter, la plataforma que ha venido utilizando en los últimos días para confesar lo mucho que ella de menos a su pareja.

Pese a que Cardi no estuviera dispuesta a perdonarle tan fácilmente, ha querido salir una vez más en defensa de su marido ante la campaña de acoso de la que él está siendo víctima por parte de cierto sector de la base de fans de la intérprete. "No quiero que la gente siga diciendo cosas horribles", afirmaba Cardi en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram al poco de concluir su actuación del fin de semana, con la excusa de agradecer todo el apoyo que ha recibido en unos momentos tan difíciles.

"Atacar al padre de mi hija no me ayuda. Al final del día él sigue siendo familia. Desgraciadamente estamos pasando por ciertas cosas y no precisamente en privado, todo se ha hecho público... Solo necesito tiempo y que todo se calme para que podamos ponernos de acuerdo. No puedo predecir el futuro... pero que ataquen al padre de mi hija no me hace sentir mejor".La rapera ha insistido en otra publicación en que su intención, por el momento, no es dar una segunda oportunidad a Offset, pero que jamás desearía que se sintiera la persona más odiada del mundo entre otras razones, porque es consciente de lo mucho que él quiere a su pequeña Kulture.