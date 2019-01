Carlos Baute estrenará tema junto a Joey Montana

El éxito del cantante y compositor panameño, Joey Montana, crece cada día más y muestra de ello es que ahora se unió al venezolano Carlos Baute, quien el próximo 8 de febrero estrenará un tema de su nuevo disco.

Así es, "Perdido" es la nueva canción que Baute interpreta junto a Montana, cuya letra fue escrita por los artistas en conjunto con Cali y El Dandee y Andrés Torres.

Montana publicó en su cuenta de Instagram un fragmento del nuevo tema, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 8 de febrero. "Sin ti yo me siento perdido y sólo tú, sólo tú me puedes encontrar, y ya no encuentro salida, sólo tú, sólo tú me puedes rescatar, sabes que yo sigo perdiendo y muero por dentro si no te tengo...", dice parte de la canción.