Nick Carter habla de una gira conjunta entre las Spice Girls y los Backstreet Boys

A mitad de la década de los 90, prácticamente todos los adolescentes del mundo se vieron de alguna forma obligados a jurar lealtad a uno de los dos grandes fenómenos pop que nacieron casi de forma simultánea en aquellos tiempos, los Backstreet Boys y las Spice Girls, dos quintetos que fundamentalmente se diferenciaban entre ellos por el sexo y la nacionalidad de sus respectivos componentes.

De esa convivencia en lo más alto de las listas de éxitos, las dos bandas juveniles mantuvieron una sana rivalidad que solo giraba en torno a lo estrictamente artístico, pero que de alguna forma dividió a las nuevas generaciones en dos bandos claramente diferenciados, en función de lo identificados que se sintieran los oyentes con la propuesta musical o la imagen que proyectaba cada una de ellas.

Pues bien, el cantante Nick Carter -sin duda el integrante de los Backstreet Boys que más pasiones levantaba entre sus fans- no ha podido resistirse a desvelar ahora los planes que tienen ambas formaciones de unir sus fuerzas de cara a una hipotética gira de conciertos que, en el caso de materializarse, aunaría por primera vez y alrededor del mismo escenario a sus respectivos seguidores.

"Sí, hemos tenido varias conversaciones sobre el tema, yo personalmente he hablado con Scary Spice [apelativo con el que se dio a conocer Mel B] y con Emma, y hemos abordado esta posibilidad. La verdad es que las dos partes estamos dispuestas a hacer una gira conjunta. Creo que sería una gira de proporciones épicas si lo conseguimos", explica el rubio intérprete a la revista Us Weekly.

Teniendo en cuenta que hace unos meses Victoria Beckham y Mel C descartaron participar en cualquier evento conmemorativo que pudiera organizarse para celebrar el 20 aniversario del lanzamiento de 'Wannabe', el sencillo debut de las Spice Girls y el que las convirtió automáticamente en iconos de la cultura popular británica, resultaría casi milagroso que el grupo femenino pudiera recomponerse en su totalidad para afrontar esta emocionante pero hipotética aventura.

Sin embargo, y aunque Nick Carter no haya mencionado su nombre, Geri Halliwell ya aseguró recientemente que estaba abierta a cualquier propuesta que le hicieran sus antiguas compañeras en el futuro, por lo que en principio los fans de la antigua Spice pelirroja no deberían hacer demasiadas conjeturas sobre la presencia o no de la vocalista en este posible nuevo periplo.

Por si eso no fuera suficiente, la propia Geri recurría recientemente a su perfil de Twitter para ofrecer una sincera disculpa a todos aquellos admiradores que, en el año 1998, se vieron profundamente desolados ante la noticia de que había decidido abandonar el quinteto en medio de su primera gira mundial para iniciar una prometedora carrera en solitario que acabó siendo francamente decepcionante."Siento mucho lo que pasó, pero recordad que al final todo salió bien, como me ha dicho siempre mi madre", escribía en su espacio personal.