Celine Dion aprendió a cantar "desde el alma" gracias a la malograda Aretha Franklin

La cantante Celine Dion fue una de las muchas artistas de renombre que participaron el pasado fin de semana en el concierto especial organizado por la academia de los Grammy para rendir homenaje a Aretha Franklin, cuando se cumple el primer semestre de su triste fallecimiento a causa de unas complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía.

Pero además de poner su poderosa y distintiva voz al servicio de un evento concebido para honrar la memoria de la emblemática artista y repasar algunos episodios de su dilatado legado musical, la intérprete canadiense no ha dudado en dirigirse esta semana a los medios para ahondar un poco más en las numerosas razones por las que estará eternamente agradecida a su ídolo, entre las que destacan las lecciones que de ella recibió para aprender a cantar desde "el alma".

"Tuve el privilegio de cantar con ella en el programa de televisión 'Divas' [retransmitido por el canal musical VH1], y había un verso concreto del que sabía que no podía fallar, porque era ahí cuando nuestras voces se unían para poner el colofón a la actuación. Fue un momento muy emotivo que jamás olvidaré y que atesoraré durante el resto de mi vida. Recuerdo que nos sacamos una foto juntas tras el programa y estuvimos hablando sobre la importancia de cantar desde el alma, algo que sin duda aprendí de ella", ha contado la intérprete al portal de noticias 'Entertainment Tonight'.

Hasta entonces, la autora de éxitos como 'My Heart Will Go On' se 'limitaba' a interpretar sus temas "desde el corazón", como ha reconocido ella misma, pero gracias al ejemplo y a los valiosos consejos de Aretha acabó descubriendo que existía un nivel aún más profundo de honestidad emocional que finalmente acabó imprimiendo tanto a sus temas como a sus aclamadas actuaciones en directo."Por lo general, y sobre todo al principio, muchas vocalistas cantan desde el corazón.

Pero gracias a ella, tanto yo como muchas de mis compañeras aprendimos que ciertos sentimientos proceden de un lugar más profundo que el corazón, el alma. Así que he de decir que no hemos sido nosotras las que creamos ese concepto, nos lo dio ella y nosotras lo incluimos a nuestro repertorio, a nuestras vidas, a nuestros sueños y a nuestras interpretaciones", ha explicado emocionada para subrayar, a continuación, lo "afortunada y honrada" que se siente de que quisieran contar con ella -así como con compañeros de la industria de la talla de John Legend, Kelly Clarkson o Alicia Keys- para rendir tributo a la incuestionable reina del soul en el recital que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles.