Cheryl se inspira en sus fracasos sentimentales de cara a su regreso musical

Que se prepare Liam Payne. Su ex y madre de su único hijo, Cheryl Tweedy, está a punto de lanzar música inédita por primera vez en mucho tiempo y sus fracasos sentimentales, incluida su ruptura con el antiguo componente de One Direction, habrían sido una de sus principales fuentes de inspiración a la hora de grabar sus nuevos temas.

Más en concreto, su primer sencillo se titulará 'Love Made Me Do' -o 'El Amor Me Obligó A Hacerlo'- y en él la artista se presentaría como "una tonta" que se enamora "de cualquier perdedor", unas declaraciones que no cuesta demasiado relacionar con su turbulento historial sentimental: tan solo en los últimos dos años la estrella ha pasado de divorciarse de su segundo marido, Jean-Bernard Fernandez-Versini, a formar una familia con el joven Liam y, apenas un año después de dar la bienvenida a su retoño en común, anunciar el final su relación sentimental "de forma cordial".

"Es un tema con un ritmo pop muy bailable, no lo que se esperaría de ella en un principio. No ha tratado de reprimir sus sentimientos y no cabe duda de que dará pie a muchas especulaciones", ha asegurado una fuente al periódico The Sun.De cara a su regreso a la escena discográfica, Chery ha pedido ayuda a su excompañera de la banda Girls Aloud, Nicola Roberts, como compositora y también ha reclutado al productor Naughty Boy.