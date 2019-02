Mon Laferte dice que es "muy clásica y muy romántica" al hacer música

La cantante y compositora chilena Mon Laferte dijo este martes en Ciudad de México que a la hora de hacer música es "muy clásica y muy romántica" y así lo intentó plasmar en su más reciente disco "Norma", con el que emprenderá una gira por todo México, que iniciará en marzo y que pasará por España en julio.

Con "Norma", su sexto álbum de estudio, Laferte recreó la hechura de los discos a la antigua usanza, en una sola toma, con todos los músicos en el estudio y grabado en cinta, pero no por pose sino darle cierto aire de nostalgia a su música.

"Siempre que uno arma una gira, con un disco nuevo, da mucho nervio porque uno no sabe cómo van sonar las canciones", dijo Laferte en conferencia de prensa en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde se presentará el 14 y el 15 de mayo.

Primero grabamos, con otro proceso, y luego no se sabe qué va a pasar después, pero me atrevo a decir que mi música es (mejor) en vivo y en vivo la banda de músicos está sonando mejor que en el disco

La chilena, radicada en México desde hace varios años, contó que su intención al grabar como se hacía antes era hacer un álbum "que sonara muy cinematográfico, que fuera una especie de película", que contara la historia de una pareja desde que se conocen hasta que terminan.

Y para lograr ese sonido "de película antigua", Laferte dijo que "tenía que ser grabado así como se hacía antes", sin editar, todos juntos en una sala porque "quería captar eso y que sonara antiguo porque soy muy clásica y muy romántica en mis gustos".

Además, con la hechura de ese disco, la también instrumentista quiso mandar el mensaje de que en una época en que se usa la tecnología "hoy se puede hacer un álbum sin filtros" y prácticamente en directo.

Por eso en los conciertos que integran la "Gira de Norma" hará un lado el uso de tanta tecnología "y nos vamos a concentrar en la música".

Amante de la música de antaño -como los boleros que interpreta en "Norma"- por influencia de su abuela, la chilena aseguró no tener miedo a no vender discos o a perder popularidad por hacer algo diferente. "Yo hago lo que me emociona y con cada disco viene una renovación", refirió.

Dentro de esos nuevos aires que requiere como artista, Laferte adelantó que buscará concretar proyectos alternos sobre música tradicional chilena y mexicana.

Además intentará unir las palmas, el zapateo y las guitarras de la cueca chilena con el mariachi mexicano, y hasta intentará hacer algo de blues.

La "Gira de Norma" arrancará el 2 de marzo en Puebla y cerrará en Monterrey el 29 de noviembre. Con paradas especiales en el Festival de Coachella de Estados Unidos el 12 y el 19 de abril y en España en Madrid el 5 de julio en el Festival Río Babel y el 6 en Caldas de Reis en el Festival Portamérica.

El disco de Laferte fue producido por Omar Rodriguez López, música de las bandas At the Drive In y The Mars Volta y fue grabado por Bruce Botnick, quien trabajó con la mítica banda de rock The Doors, en Los Ángeles.