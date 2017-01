Clínicas, Jam Sessions, conciertos y más en el Panama Jazz Festival

Con una agenda cargada comienza la 14ta edición del Panama Jazz Fetival, que tiene a Violeta Green como su homenajeada. Del 10 al 14 de enero se realizará esta cita musical y cultural, que cuenta con Danilo Pérez como su principal figura.

La agenda del festival incluye el 5to Simposio Latinoamericano de Musicoterapia, las Jam Sessions, las audiciones, las clínicas, el Global Stage, el Simposio de la Cultura Afrodescendiente en Panamá y, por supuesto, los conciertos.

El Concierto de Gala del Panama Jazz Festival, que se realizará en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, contará con figuras como Children of the Light con The Global Jazz Big Band, dirigida por Bill Dobbins y la invitada especial Esperanza Spalding. Este evento será este 11 de enero.

Para asistir a cualquiera de los eventos del Panama Jazz Festival, solo basta con acceder a la página web de TicketPlus o acudir a cualquiera de sus sucursales.