Colombianos Greeicy y Juanes estrenan "Minifalda" de Joey Montana

La cantante colombiana, Greeicy Rendón, estrenó su nuevo sencillo junto al colombiano Juanes titulado "Minifalda", escrito por el cantante y compositor panameño, Joey Montana.

Así es, y es que el intérprete chiricano sigue trabajando en la composición de temas para grandes artistas de la industria. El estreno lo anunció a través de sus redes sociales y escribió "Honor escribir para el maestro Juanes y mi amiga Greeicy #minifalda".

"Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía, porque él no la dejaba, se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiara, por eso hoy se va de fiesta y no volverá mañana. Ya no le interesa, seguir en lo mismo y yo le dije todo bien, este es sólo el principio, porque la vida sigue como si nada, no pierdas tiempo porque se acaba, sólo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda…", dice parte de la canción escrita por Montana.

El videoclip del tema ya está disponible en YouTube, aquí se los dejo: