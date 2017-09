Concierto de Linkin Park a Chester Bennington será una "experiencia catártica"

Hace solo unas semanas se confirmaba que el resto de integrantes de la banda de rock Linkin Park volverían a subirse a un escenario para rendir un sentido tributo musical al fallecido líder de la formación, Chester Bennington, quien el pasado mes de julio dejaba profundamente abatidos a sus seguidores al quitarse la vida en su casa de California.

Sin embargo, como revela ahora Mike Shinoda -guitarrista y segundo vocalista del grupo-, ni a él ni a sus compañeros les ha resultado fácil tomar una decisión de este calibre y, por tanto, retomar su actividad musical sin la persona a la que todos consideraban el alma de la banda. De hecho, tuvo que ser el productor Rick Rubin quien les acabara convenciendo de que el recital, que se celebrará el próximo 27 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, era la mejor forma posible de honrar la memoria de Chester y reivindicar su legado.

"Sinceramente, yo no sabía qué hacer ni si estaría preparado para algo así, así que fui a hablar con Rick Rubin para que me aconsejara. Me dijo: 'Chicos, tenéis que volver a los escenarios'. Por una parte, estoy convencido de que va a ser muy difícil volver a tocar sin Chester, sobre todo porque han pasado meses desde la última vez, pero por otro creo que va a ser beneficioso para todos", reveló Mike Shinoda en la emisora de radio KROQ.

"Además Rick me dijo: 'Los fans quieren veros a vosotros, no tanto por el tipo de espectáculo que les podéis ofrecer, sino porque tanto ellos como vosotros necesitáis esta experiencia catártica para seguir adelante, y para ponerles al corriente de cómo os sentís'. Y tiene toda la razón", añadió.Al margen de la tristeza y de la sensación de vacío que se desprenden de la trágica muerte de Chester Bennington, tanto Mike Shinoda como el resto de componentes de la banda se han marcado precisamente como objetivo destacar en el recital el optimismo y la simpatía de los que el intérprete solía hacer gala con sus amigos y familiares, una imagen que desgraciadamente se ha visto eclipsada en estos últimos meses por los detalles más dramáticos de su deceso.

"Cada vez que entraba en una habitación, traía consigo una energía tan positiva y un sentido del humor que jamás se nos olvidará, y eso es lo que queremos proyectar con nuestro concierto. Va a ser una montaña rusa de emociones, pero al hablar de ello y recordarle en el escenario, creo que de alguna forma también estamos celebrando la vida", se sinceró.