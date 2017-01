Daddy Yankee estrena videoclip de "Otra Cosa" junto a Natti Natasha

El reconocido reguetonero puertorriqueño, Daddy Yankee, estrenó este viernes el videoclip de su más reciente sencillo "Otra cosa", el cual interpreta junto a la cantante dominicana Natti Natasha.

La pieza audiovisual fue grabada en Miami y en ella se ve a Natti caminando y bailando por un desierto de arena rosada, una motocicleta, fuego, un sexi modelo y un ritmo bien pegajoso, es lo que podemos encontrar en esta propuesta de Daddy, la cual seguramente tendrá millones de visualizaciones en YouTube, como ha pasado con los temas del artista.

"No juegues con mis emociones, ni provoques que me enamore, porque eres peligroso, para mis sentimientos, porque lo que yo siento por ti amor, es otra cosa...permíteme preguntar por tus intenciones, no quiero que me hagas volar si no correspondes, porque yo he visto cómo es que te pones, luego que lo obtienes, fácil lo repones, ya me cansé del mal de amores, sólo quiero tiempos mejores...No sé quién te lastimó, ese no fui yo, si eres una flor, imposible que pueda dañarte, girl, no hay definición pa' esta relación, es tu decisión, si tú vas a quedarte o a dejarme", dice parte del tema, estrenado el pasado 9 de diciembre y disponible en todas las plataformas digitales.

La dirección del videoclip estuvo a cargo de Luieville and Company, aquí se los dejo: