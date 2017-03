David Bisbal habla sobre su nuevo disco y anuncia concierto en Panamá

El cantante y compositor español, David Bisbal, estuvo este lunes en Tu Mañana, donde habló sobre su visita a Panamá, su vida personal y nueva producción discográfica "Hijos del Mar".

Bisbal participó este domingo en el evento de ciclismo más importante de Panamá y Latinoamérica, el Ocean to Ocean, donde recorrió 130 kilómetros en bicicleta, comenzando en Colón y culminando en el Causeway de Amador, llegando a la meta a las 12 del mediodía.

Sobre sus inicios y gusto por el ciclismo, el artista indicó que "...el ciclismo estuvo durante mi adolescencia, estábamos en un equipo cuando tenía unos 16 o 17 años, lo he practicado habitualmente, los últimos años no lo he practicado tanto, con el ajetreo en nuestros viajes...".

Asimismo, Bisbal habló sobre su más reciente sencillo "Fiebre", aseguró que este tema es "más latino...un género que está muy de moda", que fue grabado en Madrid y que sigue trabajando para hacerlo mejor cada vez más.

También habló sobre cómo hace para compartir tiempo con su hija de siete años. "...lo compagino de la mejor manera, uno de los secretos de la vida es saber administrar el tiempo correctamente, ese es el secreto...".

Durante la entrevista, el talentoso artista español, recibió la visita de Ana, una joven panameña fanática número uno de Bisbal, es la hermana de Rafe Lucado, actual participante de Calle 7 Panamá; visiblemente emocionada lloró al poder ver realizado su sueño y el cantante anunció que ella ocupará la primera fila en el concierto que dará en Panamá en el mes de diciembre o antes.

"...tenemos que ponerte en primera fila...dentro de la música encuentras historias maravillosas de las personas, puedes tener una conexión con la gente que ni tú te imaginas", expresó el cantante y compositor, quien dejó ver la humildad que lo caracteriza.