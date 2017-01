David Bisbal bailará con reconocida bloguera en su próximo videoclip

El reconocido cantante y compositor español, David Bisbal, reveló este martes a través de su cuenta de Twitter que “en pocos días”, comenzará la grabación del videoclip de su nuevo sencillo “Fiebre”.

Pero eso no es todo, en su red social publicó un video donde invita vía telefónica a Patry Jordán, la bloguera de belleza más seguida de España, a participar en esta producción, en la que bailará después de tantos años sin hacerlo.

Cabe señalar que además de tener una gran voz, Bisbal se hizo famoso por su particular baile en tarima, durante la primera edición de Operación Triunfo. “…yo no sé ni lo que hemos preparado, porque además hace mucho tiempo que no bailo en una canción…voy a bailar después de mucho tiempo, así que, estoy nervioso…”, expresa Bisbal en el video publicado en Twitter.

“…pues nada, deseando verte, nos vemos esta semana…no me asustes y a ver qué tienes preparado para el rodaje…”, dice la famosa bloguera Patry Jordán.

Ya estamos preparando la grabación del nuevo videoclip #Fiebre, @patryjordan es una de las sorpresas, pero habrá más... pic.twitter.com/UjKfnGo0h4

— David Bisbal (@davidbisbal) 24 de enero de 2017



El artista asegura que Patry es una de las tantas sorpresas que habrá en este videoclip. El pasado 20 de enero, invitó a sus fans a participar en esta producción, que seguramente estará buenísima, la esperaremos con ansias.