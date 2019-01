David Bisbal vuelve al trabajo cargado de energía positiva

Como se desprende de las redes sociales de David Bisbal y Rosanna Zanetti, así como de las del también cantante Álex Ubago, quien ejerció como guía de excepción durante algunos días, el afamado matrimonio disfrutó recientemente de unas apacibles vacaciones invernales en una de las ciudades más bonitas y majestuosas de España, San Sebastián, una estancia que ambos aprovecharon al máximo recorriendo sus rincones más especiales e incluso haciendo algo de ejercicio en las montañas que rodean la playa de La Concha.

Sin embargo, todo llega a su fin y los dos enamorados ya se encuentran de vuelta en Madrid para retomar sus respectivos compromisos profesionales, que en el caso del intérprete pasan por seguir ofreciendo conciertos a lo largo y ancho de la geografía española al tiempo que ultima los preparativos que le llevarán a sacar nuevo sencillo -en esta ocasión será una balada, como él mismo revelaba recientemente- en algún momento del año que acaba de comenzar.

Para dar la bienvenida a esta nueva temporada de trabajo, el intérprete almeriense ha vuelto a recurrir a sus redes sociales y en ellas ha publicado extenso texto en el que, entre otras cosas, hace un repaso muy positivo a sus casi 20 años de exitosa trayectoria y expresa además su optimismo de cara a unos próximos doce meses en los que, a buen seguro, cumplirá buena parte de esos "sueños" que aún no ha materializado.

"¡Hola, mi gente! ¡Me da mucha felicidad todo el trabajo y el esfuerzo realizado durante tantos años! Desde la época de la orquesta Expresiones no he dejado de trabajar para ver mis sueños hechos realidad, algunos se quedaron vacíos y no llegaron a materializarse, pero de lo que sí estoy seguro es de que el esfuerzo mereció la pena ", reza la reflexión que ha compartido con sus seguidores de la red social Instagram.

"Además, esos sueños que no se consiguieron me llevaron a luchar por tantos otros... En definitiva, no renuncies a tus sueños porque algunos no se hayan realizado, ¡sigue intentándolo con todas tus fuerzas", ha añadido en la misma publicación para dejar patente que retoma su labor artística con la misma energía y vitalidad de siempre.

Claro que el astro de la música y la actriz venezolana, quien el año pasado debutó como diseñadora de joyas y terminó de consagrarse como uno de los valores seguros de las pasarelas españolas, tendrán que compaginar en este 2019 el sinfín de responsabilidades que se derivan de sus trayectorias profesionales con la llegada de su primer retoño en común, el segundo del artista -padre de la pequeña Ella junto a su expareja Elena Tablada- y su primer hijo varón.