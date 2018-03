David Bustamante vuelve a la música "con las pilas cargadas"

Para todos aquellos que han venido especulando con la posibilidad de que el cantante David Bustamante esté atravesando, especialmente desde que se confirmó su separación de Paula Echevarría, un duro bache emocional que haya podido afectar incluso a su vocación y trayectoria artística, el propio intérprete les acaba de mandar un claro mensaje a través de sus redes sociales que, ciertamente, viene a desmentir esas habladurías y confirma además que se dispone a regresar por todo lo alto al mundo de la música.

"Sereno, seguro y con las pilas muy cargadas... Pronto empezará un nuevo proyecto, de esos que no pasan inadvertidos y que calan en el alma... ¡Muy pronto! Por y para todos vosotros. #Música #Mi vida #Os amo", ha escrito el artista cántabro en su cuenta de Instagram en lo que constituye, además de una declaración de amor hacia su profesión, todo un ejercicio de autoafirmación.

La intencionalidad del mensaje queda especialmente clara después de que el intérprete se viera obligado a salir al paso de los rumores que, semanas atrás, apuntaban a que la cancelación de varios conciertos y el supuesto aislamiento al que se había visto sometido se debían fundamentalmente a una mezcla de "problemas de salud" y apatía generalizada.

"Problemas de salud no tengo. No pasa nada, lo único es que no tenía bien la voz", aseguraba el pasado enero ante los reporteros que le cuestionaron por la suspensión de un concierto en Santander, el tercero que no había podido ofrecer en el transcurso de dos meses.