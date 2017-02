Debbie Harry odia el apelativo de "icono" del pop

Teniendo en cuenta que sigue tan activa en la escena musical como el resto de sus compañeros de la banda Blondie, a la vocalista y líder de la formación, la carismática Debbie Harry, le molesta sobremanera que determinados periodistas y buena parte de la opinión pública le hayan metido ya en la categoría de 'iconos del pop' que para ella tiene connotaciones claramente negativas.

"La primera vez que escuché esa expresión asociada a mi figura fue en la década de los noventa, y reconozco que me dejó horrorizada. Lo único que podía pensar en ese momento es que me estaban considerando como una especie de ídolo religioso o algo así. Y sea dicho de paso, no soporto que hablen de mí en esos términos. No creo que sea una palabra que de verdad me represente", confesó la cantante a la revista Elle.

Otra de las implicaciones que, en su opinión, tiene el término 'icónico' reside en la necesidad de que el homenajeado en cuestión, además de haber jugado un papel significativo en la historia del género, siga resultando influyente entre sus sucesores a pesar de no encontrarse con vida, una condición que choca frontalmente con el excelente estado de salud del que Debbie disfruta a sus 71 años de edad.

"Se supone que para ser un icono necesitas estar muerto primero, ¿no es así?. Me gusta mucho más la idea de ser una estrella, o una superestrella, o una estrella del pop, ya que me parece que está en consonancia con el valor relativo que tenemos los artistas. Además, estoy segura de que solo te conviertes en icono cuando te mueres, y yo no me he muerto todavía", reclamó con vehemencia.

Además de reivindicar todo aquello que su grupo y ella misma todavía tienen que ofrecer a la industria discográfica con el lanzamiento de un nuevo disco, 'Pollinator', la 'superestrella' y sus compañeros no han dudado tampoco en adaptar su sonido a los nuevos tiempos colaborando en el citado álbum con músicos procedentes de diferentes generaciones y estilos, como Sia (41), Johnny Marr (53) y Charli XCX (24).

"Nos ha resultado refrescante e inspirador invitar a tanta gente extraña a nuestro trabajo, y creo que ha sido uno de los movimientos más interesantes de nuestra carrera. Muchos de los comentarios que escucho últimamente hacen referencia a la supuesta falta de música de calidad, y me parece indignante que se diga eso. Hay música fabulosa", aseguró sobre sus nuevos colaboradores.