Demi Lovato agradece el apoyo de sus fans en una emotiva publicación

La edición de este año del concierto solidario Global Citizen Festival en Hamburgo sirvió una vez más para que artistas internacionales de renombre como Shakira, Pharrell Williams y Demi Lovato se subieran al escenario y dieran voz a los millones de refugiados que sobreviven a duras penas en condiciones de extrema pobreza alrededor del mundo.

En un plano más personal, la tercera participación en el evento musical de la joven estadounidense también le permitió darse cuenta de la suerte que tiene de contar con una enorme legión de seguidores que le han apoyado de manera incondicional en cada una de sus decisiones profesionales a lo largo de los años. Por esa razón, a su regreso de Alemania la cantante no dudó en recurrir a la esfera virtual para agradecerles su cariño.

"¡Eh, Lovatics! Acabo de volver de un viaje muy inspirador a Hamburgo (¡muy pronto os contaré más sobre esto!). Este viaje me ha hecho recordar, una vez más, que no importa dónde vivamos o nuestro origen cultural. Tener una conexión emocional entre humanos y el amor son absolutamente vitales para nuestra existencia y supervivencia. Tengo la suerte de contar con el amor de millones de personas. ¡Es algo irreal! Tanto mis seguidores en las redes sociales como la gente que tengo la oportunidad de conocer en los encuentros con los fans o ahí fuera me mostráis siempre una amabilidad que sigue dejándome con la boca abierta.

En los últimos meses, he decidido conscientemente ir más despacio, abrazaros y tomarme más tiempo para conoceros más a vosotros y aprender también de vuestras historias personales", reza la primera parte del largo y emotivo mensaje que publicó este lunes en su perfil de Twitter.Al mismo tiempo, la guapa intérprete quiso echar la vista atrás y reflexionar sobre los merecidos meses de descanso que se tomó en 2016 coincidiendo con el fin de su relación con el actor Wilder Valderrama.

Incluso durante esas semanas de silencio, sus admiradores no dejaron de dedicarle unos muy necesarios gestos de afecto -ya sea en la red o en persona-, los mismos que la también actriz ha recibido ahora con su recién estrenado sencillo, 'Sorry Not Sorry', incluido en su próximo álbum todavía sin titular.

"Gracias por permitir que el año pasado me tomara todo el tiempo necesario para alejarme de esta locura. Lo confieso, me preocupaba que la gente se enfadara conmigo. Pero lo que vi fue que, en vez de enfadaros, literalmente cada uno de vosotros me abrazasteis y me demostrasteis lo inquebrantable que vuestro amor y apoyo puede llegar a ser. Me hace muy feliz haber podido volver a escribir música con más energía e inspiración que nunca y haber podido dar todo de mí en esta nueva etapa.

'Sorry Not Sorry' es la primera de muchas canciones en las que he estado trabajando y no veo la hora de poder compartirlas con vosotros. Espero que esta canción os haga poneros de pie y bailar como nunca lo habéis hecho antes. Se trata de un himno para todo aquel a quien se lo hayan hecho pasar mal y que ha sabido resurgir y volver a nacer como un auténtico salvaje", concluyó en el citado tributo a sus fans.