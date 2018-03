Demi Lovato brindará concierto en Panamá en abril

La reconocida actriz, cantante y compositora estadounidense, Demi Lovato, brindará un concierto en Panamá el próximo lunes 30 de abril.

Así es, la empresa organizadora del evento, Showpro Panamá, lo anunció a través de sus redes sociales; así que temas como "Heart Attack", "Let It Go", "Sorry Not Sorry" "Tell Me You Love Me", entre otros, podrán ser deleitados por sus fanáticos en el Centro de Convenciones Amador.

Cabe destacar que este anuncio se hace a los pocos días de que se confirmara que el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, brindará un concierto en Panamá el 21 de abril; lo que nos deja la interrogante de si la cantante actuará con él con el tema que se ha vuelto todo un hit en diversos países ,"Échame La Culpa".

A propósito de esto, Luis Fonsi celebró a través de sus redes sociales que el videoclip de esta canción que interpretan juntos, superó la barrera del billón de reproducciones.