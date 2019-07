Diplo hizo caso omiso a los supuestos "peligros" de trabajar con Justin Bieber

En vista de que el productor Diplo (40) fue uno de los artífices, a mediados de la década pasada, del rotundo éxito cosechado por la que fuera una de las artistas más polémicas del planeta, la cantante M.I.A. recordemos que a la británica se le llegó a prohibir el acceso a Estados Unidos al considerar las autoridades fronterizas de la por entonces administración Bush que sus letras constituían apología del terrorismo, no debería resultar sorprendente que el también DJ se tomara casi a risa las advertencias que recibió hace unos años acerca de los supuestos peligros de trabajar con el "impopular" Justin Bieber.

"En ese momento Justin era uno de los intérpretes más impopulares del planeta y llegaron a decirme que trabajar con él me causaría muchos problemas, hasta el punto de que me estaba arriesgando a arruinar definitivamente mi carrera", ha revelado el líder de la banda Major Lazer en conversación con el semanario británico ES Magazine.

"Pero sinceramente yo nunca pienso en esos términos, los dos sabíamos que la música acabaría acallando esos comentarios si hacíamos algo innovador y potente. Y eso mismo hicimos", ha añadido satisfecho y, curiosamente, antes de hacer referencia a esos momentos de vulnerabilidad que también le aquejan con frecuencia.

"Creo que le pasa a todo el mundo que es creativo y que al fin y al cabo tiene que trabajar con sus sentimientos, que los brotes de depresión están ahí. Hay momentos en los que parece que el trabajo y los negocios ahogan esas emociones, pero luego acaban saliendo con una fuerza abrumadora. Y he tenido que aprender a lidiar con ello al igual que el resto de los mortales", se ha sincerado.

Diplo también ha querido ofrecer a los lectores de la publicación algún que otro detalle de lo que supone compartir estudio de grabación con la siempre disciplinada Madonna, quien recurrió a su talento para la producción de varias canciones de su anterior disco "Rebel Heart" (2015) y también para algunos temas de su recién estrenado álbum "Madame X".

"Madonna es de las que se toma su trabajo muy en serio, y desde el primer día supe que no aguantaría tonterías por mi parte. Para empezar, no me dejaba ni hablar por teléfono... Había que estar totalmente concentrado en la tarea", ha manifestado.