Dolores O'Riordan de The Cranberries será enterrada en Irlanda

La cantante del grupo The Cranberries, Dolores O'Riordan, fallecida el lunes con 46 años, será enterrada el martes en Irlanda, anunció la conferencia de obispos irlandeses.

Ese día a las 11H30 se celebrará una misa en la iglesia Saint-Ailbe, en Ballybricken (suroeste), ciudad a unos 18 km de Limerick, en donde nació el grupo.

La misa será transmitida en directo por la radio local Limerick FM.

Luego de la misa habrá "un entierro reservado a la familia", indicó la conferencia de obispos en un comunicado.

La cantante irlandesa falleció de manera repentina el lunes en Londres, en donde estaba para una corta sesión de grabación.

Su cuerpo fue hallado sin vida en un hotel de Park Lane, una prestigiosa calle del centro de la capital británica, indicó Scotland Yard.

Aunque la causa de su muerte se desconoce por ahora, la policía londinense declaró que no la consideraba como "sospechosa".

Los médicos forenses realizaron exámenes y los resultados deberían conocerse a principios de abril.

Dolores O'Riordan era la voz de The Cranberries. "Zombie", del álbum "No Need to Argue", una canción de inspiración grunge sobre el conflicto en Irlanda del Norte, es tal vez el mayor éxito del grupo, con sus guitarras poderosas y la voz a la vez dulce y desgarradora de Dolores O'Riordan.

El grupo destacó a nivel internacional en los años 1990 y vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. El álbum "No Need to argue" llegó a ser primero en ventas en Australia, Francia y Alemania y 6º en Estados Unidos.