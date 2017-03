Drake cancela un concierto en Ámsterdam en el último momento

La buena suerte no está acompañando precisamente a los fans que el rapero Drake tiene en Ámsterdam, ya que tras cancelar los dos conciertos que tenía planeados para el pasado enero, ayer lunes tampoco pudo deleitar a sus seguidores en el Ziggo Dome de la ciudad por razones de salud y, de momento, se desconoce si este martes podrá presentarse finalmente ante sus seguidores en el segundo de los dos conciertos que fueron reprogramados para el 27 y 28 de marzo.

El enfado de todos aquellos que habían comprado una entrada deseando ver a su ídolo no ha dejado de ganar intensidad con el paso de las horas, ya que el rapero ni siquiera se ha pronunciado aún sobre lo ocurrido ni sobre las consecuencias que, para su espectáculo de esta noche, tendrán sus problemas médicos.

Tampoco ayudó el hecho de que las 17.000 personas concentradas en el citado pabellón -no había ni una localidad libre- no se enteraran de que el concierto había sido suspendido hasta el último momento, cuando una mujer responsable del grupo promotor, y no el intérprete, subió al escenario para dar la triste noticia.

"Siento mucho deciros que el concierto de esta noche se cancela. Drake ha enfermado. Su doctor le ha recomendado no actuar. Las entradas serán válidas para un nuevo concierto el miércoles, ya que Drake quiere darle a sus fans el mejor concierto del mundo", anunció entre abucheos ante una multitud tan indignada, que en algunos de los vídeos publicados por asistentes en redes sociales se puede observar como alguno de los allí presentes lanzaron varios objetos al escenario en señal de protesta, entre ellos botellas y vasos con bebida.