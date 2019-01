Dua Lipa y Anne-Marie lideran nominaciones a los Brit Awards

Las cantantes británicas Dua Lipa y Anne-Marie encabezan, con cuatro nominaciones cada una, la lista de candidatos a los premios de la música Brit del Reino Unido, según la lista difundida hoy por la organización.

Lipa, que ya triunfó el año pasado, opta a dos premios al mejor sencillo por los temas "One kiss", con Calvin Harris, y IDGAF, que también compiten, respectivamente, en la categoría de mejor vídeo del año.

Anne-Marie está nominada por su parte a mejor artista femenina; mejor sencillo, por "2002"; mejor álbum, con "Speak your mind", y mejor vídeo, por "2002".

En una edición dominada por mujeres, optan al trofeo a la mejor cantante, además de Anne-Marie, Florence + The Machine; Jorja Smith; Lily Allen y Jess Glynne, que el año pasado fue la cantante femenina británica con más sencillos en el puesto número uno de las listas de ventas.

Los finalistas para el premio al mejor cantante masculino son en la 39 edición de los Brit Sam Smith; Craig David; Aphex Twin; Giggs y George Ezra.

Compiten por el premio al mejor álbum, junto con Anne-Marie, Jorja Smith con "Lost & Found"; The 1975 con "A Brief Inquiry Into Online Relationships"; Florence + The Machine por "High As Hope" y George Ezra con su trabajo "Staying At Tamara's".

Drake y Eminem están nominados en la categoría de mejor cantante masculino internacional, junto con el saxofonista de jazz Kamasi Washington.

En la categoría femenina internacional, figuran Ariana Grande, Cardi B y Camila Cabello.

Por otra parte, aspiran al premio al mejor grupo internacional veteranos de la escena como Beyonce y Jay-Z (The Carters) y Nile Rodgers & Chic junto con recién llegados como 21 Pilots.

La ceremonia de entrega de los premios Brit tendrá lugar el 20 de febrero en el recinto O2 del este de Londres.