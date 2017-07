Dulce María no planea dar el salto al mercado anglosajón

Pese a que su música y su legión de fans traspasan fronteras, llegando a países tan lejanos a su México natal como Serbia o Rumanía, Dulce María no tiene en mente seguir el ejemplo de otros artistas latinos que han optado por cantar sus temas exclusivamente en inglés, o en inglés y español, para ampliar su mercado potencial.

En el caso de la excomponente de RBD, prefiere limitarse a realizar puntuales incursiones en otros idiomas -como la colaboración que realizó con el famoso Joe Jonas en 'See No More'-, aunque sin cerrarse ninguna puerta de cara al futuro.

"Ahorita solamente en español, no hay planes de volver a cantar en portugués, aunque igual y más adelante, no lo sé. Tal vez en inglés como lo he hecho con Akon y Joe Jonas, pero ahorita estoy dedicada al cien por ciento a la promoción de este disco, y por el momento no hay otros planes, pero mientras la música nos una, seguiré. Tal vez más adelante cante en otro idioma, sería interesante", adelanta en una entrevista a Estilo DF.

Al margen de su participación en la película 'Más allá de la herencia', que encierra un fuerte mensaje sobre la importancia de preservar los océanos y el daño que provoca los vertidos de plástico, la artista no está interesada en retomar su faceta interpretativa tras dar vida a la antagonista de la novela 'Corazón que miente'.

"La verdad no sé cuándo se estrena la cinta. Mientras tanto, voy a seguir componiendo. Hice telenovela el año pasado y si llega un proyecto, tal vez lo piense, aunque es un poco difícil compaginar la música y la novela", se justifica.

Por el momento, los planes de la cantante pasan por continuar adelante con la promoción del nuevo sencillo de su disco, 'Rompecorazones', y los conciertos que tiene fijados para este verano en el marco de su gira DM World Tour.