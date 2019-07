"El Dulcesito" es el nuevo tema de Samy y Sandra Sandoval

Los Patrones de la Cumbia Samy y Sandra Sandoval, quienes hace poco participaron del Copa Airlines Cooperstown Latin Fest, estrenaron su nuevo tema musical "El Dulcesito".

Hace un tiempo, Sandra había colocado un fragmento de la canción en su instagram y ya era muy esperado por sus fanáticos.

Este tema fue compuesto por Carolina Alonso y Karen Peralta con una letra muy cojosa como se caracterizan siempre las canciones de Samy y Sandra que atraen mucho público.

"Si usted supiera que tengo el dulce que a usted le gusta no dudaria en pedir y va a saber de cosa buena, si usted prueba un pedacito nunca lo podrá olvidar, pero si no me lo pide, ¿cómo se lo voy a dar?", parte de "El Dulcesito".