Los Eagles superan a Michael Jackson con álbum más vendido. MESFIN FEKADU (Associated Press)

El álbum de grandes éxitos de los Eagles superó a "Thriller" de Michael Jackson y se convirtió en el más vendido de todos los tiempos.

La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) dijo a The Associated Press el lunes que "Their Greatest Hits 1971-1975" de los Eagles ahora tiene 38 certificaciones de platino, lo que quiere decir que las ventas y streams del disco alcanzaron 38 millones de copias.

La producción de 1976 coloca a "Thriller" en segundo lugar. El clásico de Jackson es 33 veces platino.

La RIAA también dijo que el álbum de los Eagles "Hotel California", lanzado en 1977, es ahora 26 veces platino, o el tercer mejor vendido de todos los tiempos.

La última vez que la RIAA calculó las ventas del disco de éxitos de los Eagles fue en el 2006, cuando lo certificó con 29 platinos. Las ventas y streams de "Thriller" se actualizaron por última vez el año pasado.

"Estamos agradecidos con nuestras familias, nuestra dirección, nuestro equipo, la gente de la radio y, sobre todo, los seguidores leales que han permanecido con nosotros por los altibajos de 46 años. Ha sido un tremendo recorrido", dijo Don Henley en un comunicado.

El estatus platino de la RIAA una vez equivalía a vender un millón de discos o canciones, pero en el 2013 el grupo comenzó a incorporar reproducciones de YouTube, Spotify y otros servicios de música digital.

Ahora 1.500 streams de un álbum equivalen a un disco vendido, lo mismo que 10 canciones descargadas.

Los Eagles, creada en Los Ángeles a principios de los 70, supo mezclar con maestría el rock 'n' roll con la música country y sus éxitos, incluyendo "Hotel California" y "Take It Easy”, se convirtieron en parte de la banda sonora de esa década. La banda se desintegró en 1980 y se reunió 14 años después, con Henley y Glenn Frey como los únicos miembros originales. Frey murió en el 2016, pero la agrupación ganadora del Grammy sigue haciendo giras.

La banda fue incorporada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1998 y recibió el Premio del Centro Kennedy en el 2016.