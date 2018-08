Ed Sheeran se dispone a conquistar el mercado francés con ayuda de Sean Paul

Puede que el cantante Ed Sheeran se haya consagrado a lo largo de esta década como uno de los artistas más rentables y superventas de la industria musical, pero como ha revelado su buen amigo Sean Paul en su última entrevista, parece que las cotas de éxito de las que este disfruta en los países de habla inglesa, así como en otros muchos mercados, no se han visto emuladas con las ventas que cosechan sus discos y sencillos en un país tan importante como Francia.

"Ed y yo hemos hablado sobre una posible colaboración que vaya dirigida especialmente al mercado francés, sobre todo a París, que es más multicultural. A mí me va muy bien en Francia y a él, que le va fenomenal en todo el mundo, no le va tan bien allí como le gustaría. Así que le he propuesto hacer una canción juntos que nos ayude a los dos a suplir esas carencias", ha contado al diario Daily Star.

Por el momento se desconoce si esa buena sintonía que presidió en todo momento su encuentro se verá materializada en un futuro sencillo, como él mismo ha confesado en la entrevista, pero al menos Sean Paul alberga la esperanza de que la perspectiva de terminar de conquistar las listas de éxito de todo el globo terráqueo acabe convenciendo al pelirrojo intérprete de lo idóneo de una alianza entre ellos.

"La verdad es que parecía bastante interesado en la idea, aunque ya veremos lo que ocurre.No sé por qué a veces funcionamos bien en unos mercados y no tan bien en otros, pero así es como funciona la historia. Y hay que ser ambicioso y seguir luchando", ha reflexionado en la misma conversación.