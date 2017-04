Ed Sheeran lanzará varias canciones nuevas en los próximos meses

Los fans de Ed Sheeran están de enhorabuena, ya que además de poder deleitarse actualmente con la exitosa vuelta a la industria musical de su ídolo tras un hiatus de un año, ahora el artista pelirrojo ha anunciado que a lo largo de 2017 lanzará varios temas inéditos que grabó durante su estancia en Ghana y que finalmente no entraron a formar parte de su álbum '÷', a la venta desde el pasado marzo.

"Creamos muchas canciones, una de ellas sí la incluimos en el álbum, pero aún quedan por salir a luz varias, incluida una colaboración con Fuse ODG [artista británico de ascendencia ghanesa] y R2Bees [un popular dúo de raperos ghaneses]", ha explicado el intérprete de 'Shape of You' al diario The Sun.Por el momento se desconoce exactamente cuándo se publicará estos sencillos.Al tiempo que promociona su último trabajo, Ed Sheeran ha comenzado a perfilar sus planes para dar el salto a la industria del cine, aunque quiere esperar a que se cruce en su camino el proyecto adecuado.

"Quiero hacer una película en la que también participe en la banda sonora, además de actuar en ella, ese es mi próximo objetivo. Me veo en una película como 'Notting Hill'. O quizás algo como el musical 'Once'. Si pudiera ser una mezcla de ambas, creo que ese sería un buen comienzo. No creo que compusiera un álbum específicamente para ello, pero desde luego ayudaría a completar la banda sonora con algunas canciones", confesaba al mismo periódico hace unas semanas.

El artista británico se está tomando muy en serio esta nueva faceta en su carrera profesional, que en breve le llevará a realizar un cameo en la serie 'Juego de tronos', y ha confesado haber comenzado ya las negociaciones para producir una película "de bajo presupuesto, indie y británica" en la que solo planea contratar a actores poco conocidos.