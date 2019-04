635x357 Elisama Méndez estrena su 1era canción "No Me Gusta el Reggaeton" .

Elisama Méndez cumple su sueño de estrenar su primera canción “No me gusta el reggaetón”.

Es la primera solista femenina de Panamá, firmada por Universal Music con la ayuda del cantante Joey Montana, que actualmente forma parte del grupo de ejecutivos de esta disquera.

“A mí no me gusta, me fascina, súbele a la bocina, aunque moleste a la vecina”, dice parte del tema.

En un post de Instagram comentó “Esten pendientes a mis redes sociales porque el video musical viene prontito”.