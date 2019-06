Elisama abrirá el concierto de Sech, Manuel Turizo y Justin Quiles en Panamá

¡Confirmado! Elisama Méndez es quien abrirá el concierto de Sech, Justin Quiles y Manuel Turizo el sábado, 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador.

Panamá cantará al ritmo de “A mi no me gusta el reggaetón, a mi me, a mi me, a mi me encanta”, cuando la recién firmada por Universal Music interprete sus sencillos “A mi no me gusta el reggaetón” y “Dale Like”.

