Elle King admite que acudió a los Grammy "accidentalmente fumada"

La cantante Elle King no ha tardado demasiado en explicar públicamente los motivos que se esconden bajo la llamativa y algo errática conducta que desplegó a su paso por la alfombra roja de los premios Grammy, que se celebraron el pasado domingo en Los Ángeles.Haciendo uso de su cuenta de Instagram, la intérprete de 27 años confiesa sin reparo alguno que se encontraba "accidentalmente fumada" tras haber ingerido varias magdalenas de marihuana antes de encaminarse hacia el Staples Center de la ciudad californiana.

"Esto es lo que pasa cuando vas accidentalmente muy fumada a los Grammy. Ves algo brillante, olvidas que te están grabando, olvidas la pregunta, y luego recuerdas que nadie debería haber dejado que me entrevistasen. #Lo Siento Mamá #Colocada En Los Grammys", ha compartido la intérprete en tono jocoso a través de su perfil de Instagram, demostrando que sabe reírse de sí misma y de sus tribulaciones cuando la situación lo requiere.

De hecho, la estrella ha acompañado su mensaje de un divertido vídeo que inmortaliza el momento en que la entrevistadora le pregunta su opinión sobre las diferentes reacciones que hombres y mujeres manifiestan ante una ruptura sentimental. Su respuesta, quizá marcada por el efecto del cannabis, fue así de contundente: "Es que los chicos no tienen la regla".

La artista, que estaba nominada en la categoría de mejor actuación en grupo o mejor dúo country por su contribución al tema de Dierks Bentley 'Different for Girls', también echó mano de su sentido del humor para opinar sobre el vestuario que ella misma eligió para presentarse en la ceremonia, un largo vestido de flores diseñado por Teuta Matoshi Duriqi y una corona de Lirika Matoshi que no dudó en comparar con uno de los populares filtros de la red social Snapchat.

"A veces cuando estás accidentalmente fumada por magdalenas de maría, no te das cuenta de que eres un P**O FILTRO DE SNAPCHAT hasta que después de los Grammys la gente te lo dice (sic)", manifestó en la misma plataforma.