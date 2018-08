Enrique Iglesias emociona a seguidores en la ciudad mexicana de Durango

El cantante de pop español Enrique Iglesias se presentó por primera vez en la ciudad de Durango, norte de México, donde cantó por casi dos horas como parte de la clausura de la Feria Nacional Durango (Fenadu), edición 2018.

Con su presentación "Enrique Iglesias Live", el intérprete deleitó hasta esta madrugada con sus más grandes éxitos a cerca de 30.000 personas que acudieron de diversos estados para escucharlo en el único lugar de la República Mexicana donde presentó su recital.

Iglesias ofreció un espectáculo en que incluso se bajó del escenario para saludar a algunas seguidoras y cantar con ellas sus canciones.

En el estacionamiento 2 de la Fenadu, imponente escenario que con pantallas led gigantes, un set de luces espectacular y una pasarela que permite acercarse al público, inició su presentación con "I'm a freak", lo que encendió y puso a corear a todas las almas presentes.

Durante el concierto interpretó 16 canciones, con las cuales hizo un recorrido de 25 años de trayectoria artística enfundado en un "look" urbano totalmente negro.

A pesar del expectación creada, entre el público se escucharon reclamos porque hubo muchas partes del concierto en que se escuchó el playback; sin embargo, los presentes no dejaban de corear sus canciones.

No faltaron éxitos como "Heartbeat", "No me digas que no", "Duele el corazón", "Cuando me enamoro", "Perdedor", "Escape", "El Perdón" y "Bailando".

Durante el espectáculo invitó a algunos de los presentes a subir al escenario para platicar y cantar con ellos, e incluso les invitó una copa.

Enrique recorrió todo el escenario de punta a punta y por toda la pasarela, lo que le llevó hasta el centro del espacio e interpretar desde ahí algunos de sus mejores éxitos.

Revivió entonces canciones como "Loco", "Súbeme la radio", "Bailamos" y "El Baño", canción que alcanzó el primer lugar de las listas de popularidad nacionales e internacionales.