Erika Ender, co-autora del nuevo tema de Marc Anthony

Hace algunos meses, la reconocida cantante y compositora panameña, Erika Ender, publicó unas fotografías junto al dúo venezolano San Luis, con quien se encontraba componiendo; para nuestra sorpresa, la intérprete anunció que de esta unión de grandes talentos nació el nuevo sencillo de Marc Anthony.

Así es, el tema que lleva por nombre "Tu Vida en la Mía" fue estrenado oficialmente la noche del jueves 21 de febrero en la gala de los Premios Lo Nuestro.

"Si me niegas en tu vida, Entraré de contrabando, Cuesta el beso que se pide, Vale más el que es robado, Tengo tanta mercancía, De un amor que no he estrenado, Sé que otras lo querían, Solo a ti te lo regalo, Despierta junto a mi desmaquillada, Te luce mi camisa de pijama, Es tuyo el otro lado de esta cama, Por los días y las noches que me faltan...", dice parte del tema escrito por Ender y San Luis, integrado por Luigi y Santiago Castillo.

Sin duda alguna, el éxito de la intérprete y compositora panameña sigue creciendo y seguramente este nuevo sencillo del afamado Marc Anthony, en poco tiempo se convertirá en todo un hit. Aquí les dejo el videoclip: