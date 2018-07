Erika Ender compone junto al rapero Akon

La reconocida cantante y compositora panameña, Erika Ender, publicó varias fotografías en su red social junto al rapero estadounidense Akon, con quien seguramente está trabajando en alguna producción.

"#LateNightSundayWrittingSession #InTheStudio with the one and only @akon and the amazing @maffio", escribió en su cuenta de Instagram, lo que quiere decir que Ender estuvo componiendo un tema, posiblemente para Akon, la noche del domingo.

Así es, la panameña no para y todo indica que sigue componiendo, seguramente temas que se convertirán en éxitos, así como estamos acostumbrados, de la mano de grandes intérpretes de la industria. Por ahora, esperemos que pronto, Ender nos adelante un poco más sobre su proyecto juntos.