Erika Ender fue la invitada especial del concierto de Dionne Warwick

Erika Ender fue la invitada especial del concierto de la única e inigualable Dionne Warwick en Miami junto a una gran orquesta.

Dionne, es prima de Whitney Houston y es una cantante reconocida por sus éxitos “Reach out for me”, “If i want to”, “Tears ago”, “Am I Dreaming”, entre otras.

Ender interpretó “Despacito” al ritmo de la orquesta, donde también comentó en sus redes que “Es un honor ser la invitada especial al Ms. Dionne Warwick show”.