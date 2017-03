Erika Ender habla sobre su nominación al Salón de la Fama y nuevo disco

La exitosa cantante y compositora panameña, Erika Ender, contó este viernes en la edición matutina de Telemetro Reporta, lo que significa para ella la nominación al Salón de la Fama de los Compositores Latinos para este año 2017.

"...el estar nominada es un gran honor, el estar rodeada de personas a las que admiro tanto, me tiene el corazón lleno de alegría, soy la única mujer en mi categoría...Rubén también está nominado pero no estamos compitiendo, estoy como compositora y él como cantautor...estoy muy feliz que mi colega Rubén Blades esté allí...si llega a darse que pueda entrar estaré feliz y agradecida, y si no, de igual forma", manifestó Ender.

Cabe destacar que el cantante y compositor panameño, Omar Alfanno, logró este reconocimiento en el año 2015, lo que hace sentir "muy orgullosa" a Erika Ender.

Por otro lado, la panameña consagrada a nivel internacional, anunció que está grabando un nuevo disco y que el mismo será "muy de esencia, muy profundo"; con el objetivo de que todas las personas puedan escuchar la letra y la melodía está trabajado a piano y voz. "...estoy grabando un disco para celebrar estos 25 años de carrera...espero que les guste mucho, me lo he disfrutado, espero lo sientan de la misma manera", dijo.

También habló del boom que ha generado el tema "Despacito" que compuso junto al puertorriqueño Luis Fonsi y que es interpretado por él y Daddy Yankee. "...este tema lo escribimos Luis Fonsi y yo hace como un año y pico, esta canción ha sido un águila, ha volado más alto de lo que cualquiera hubiera esperado...la colaboración de Daddy Yankee, han hecho una mancuerna maravillosa, creo que hicimos un gran trabajo, se hizo con el corazón..", expresó.

Las votaciones en el site del Salón de la Fama será hasta hoy viernes, desde ya pueden ingresar AQUÍ para votar por el gran orgullo de Panamá, Erika Ender y Rubén Blades.

En total compiten 24 artistas, de los cuales 6 serán los seleccionados para ingresar, el anuncio será en el mes de abril y el evento donde ingresarán formalmente en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos será en octubre. ¡Buena vibra y mucha suerte para ambos!